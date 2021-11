Corona: Wie geht es jetzt weiter? Sechs Experten antworten

Die Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen rasant angestiegen, neue Höchstwerte seit Beginn der Pandemie wurden verzeichnet. Die Regierung reagierte mit der Einführung der 2-G-Regel, was zu einer Zunahme an Erst-, aber auch Drittimpfungen führte. Doch wie wird es weitergehen? Wie sehen Ärztinnen und Ärzte den Anstieg der Zahlen? Fünf Corona-Experten und eine -Expertin geben Antworten auf sechs Fragen zur weiteren Entwicklung der Pandemie sowie wie Sie privat die nächsten Monate verbringen werden, ob sie etwa auf Weihnachtsmärkte oder in Restaurants und Schwimmbäder gehen, ob Sie schon drittgeimpft sind, Ihren Antikörperstatus kennen oder Ihre Kontakte einschränken.

Der KURIER hat bei Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, Epidemiologin Eva Schernhammer, Impfexperten Marton Széll, Epidemiologen Gerald Gartlehner, Mikrobiologen Michael Wagner und Infektiologen Heinz Burgmann nachgefragt.