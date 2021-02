Britische Forscher sind alarmiert, dass B.1.1.7 erneut mutiert ist

Die BBC berichtet, dass sich in einigen Proben ein verändertes genetisches Profil des Virus zeigte. Das veränderte Spike-Protein E484K, das sich bei der Variante aus Südafrika (B1351) und Brasilien (P1) findet, ist offenbar in der englischen Variante B.1.1.7 entdeckt worden. Die Forscher fanden laut einer Mitteilung der britischen Regierung diese Kombination in elf Proben.

Die Gründe für die neuerliche Veränderung des Virus werden nun untersucht. Was die Forscher beunruhigt: Die Veränderung dürfte in den elf Proben unabhängig voneinander passiert sein. "Sie gehen nicht auf einen gemeinsamen Ursprung zurück", analysierte der frühere Harvard-Wissenschafter Eric Feigl-Ding auf dem Nachrichtendienst Twitter.