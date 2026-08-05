Antinährstoffe: Der Feind auf meinem Teller

Von Karin Lehner Selbst Menschen, die sich gesund ernähren, sind bei einem ausführlichen Blutbild beim Arzt nicht vor Überraschungen gefeit. Plötzlich steht auf dem Befund, dass wichtige Nährstoffe fehlen. Dank der Optimierung von Ernährungsgewohnheiten auf den ersten Blick unerklärlich. Auf den zweiten können die noch wenig bekannten so genannten Antinährstoffe schuld an diesem Mangel sein. Sie entziehen dem Körper beim Genuss falscher Kombinationen die aufgenommenen Nährstoffe hinterrücks und unbemerkt. Soweit die schlechte Nachricht. Doch die gute lautet: Viele dieser Antinährstoffe sind hitzeempfindlich oder wasserlöslich.

Gesunde Overnight Oats Heißt: Durch Kochen, Einweichen oder Fermentieren können sie unschädlich gemacht werden. Dabei haben die Feinde auf dem Teller ihren Sinn, weiß Dr. Fritz Treiber, Molekularbiologe, Ernährungsexperte und Leiter des Geschmackslabors der Universität Graz. „Pflanzen besitzen Moleküle, damit sie Mineralstoffe aufnehmen können. Doch Letztere machen im menschlichen Körper das gleiche und schnappen uns die Nährstoffe weg. Also wird auch bei gesunder Ernährung zu wenig aufgenommen.“ Dabei würde es helfen, an kleinen Schrauben in puncto Ernährungsgewohnheiten und -Timing zu drehen, um Antinährstoffen ein Schnippchen zu schlagen. So enthalten Leinsamen, Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Haferflocken Phytate oder Phytinsäure, die Nährstoffe an sich binden und dem Körper somit vorenthalten. Dass Haferflocken vor dem Genuss mehrere Stunden beziehungsweise über Nacht eingeweicht werden sollten, ist bekannt, Stichwort Overnight Oats. „Das Quellen in Wasser oder Milch reduziert die Phytatemenge enorm“, erklärt Treiber „Wer das nicht macht, verschenkt wertvolle Nährstoffe.“ Und noch ein Geheim-Tipp für Ernährungsoptimierer: Wer zum (Mager-) Joghurt mit Haferflocken und Nüssen auch noch Früchte wie Orangen und Kirschen genießt, optimiert die Nährstoffaufnahme gleich in doppelter Hinsicht. Denn: „Vitamin C steigert die Aufnahme von Eisen.“

Frühstücksei zum Tee Schon beim Frühstück mischen Anti-Nährstoffe mit, weil Kaffee und Schwarz- oder Grüntee Tannine enthalten, die Eisen binden. Wer dazu ein Frühstücksei isst, löst das Problem laut Treiber jedoch in 3,5 Minuten. „Hier binden die Tannine an die Proteine des Eis. Der chemische Prozess entzieht sie dem Tee. Damit nimmt der Körper kein Tannin auf, im Unterschied zum Eisen.“ Im Sommer locken im Laufe des Tages auch ein Steak vom Griller im Garten und dazu ein gutes Glas Rotwein. Der Leiter des Geschmacklabors an der Uni Graz ist kein Kostverächter, rät aber von dem gängigen Duo ab. „Auch Rotwein enthält Tannine. Zu einem Steak getrunken, blockieren diese das Eisen für den Körper.“ Grundsätzlich könne das Problem gelöst werden, wenn zwischen dem Genuss des Essens und Glases mindestens 30 Minuten Pause eingelegt werden. „Doch Wein sollte immer zum Essen genossen werden, um seine schädliche Wirkung zu minimieren“, so Treiber. Also je nach Gericht besser zu Rosé oder Weißwein greifen, die weniger Tannine enthalten.

Brotzeit mit Sauerteiglaib Lektine sind die wohl bekanntesten Antinährstoffe und kommen in Getreide, Bohnen, Nüssen und Hülsenfrüchten vor, in rohen Bohnen sogar als giftiges Phasin. Sie können die Darmschleimhaut reizen und zu Verdauungsbeschwerden führen. In der Natur machen Lektine laut dem Molekularbiologen jedoch einen guten Job. „Sie dienen der natürlichen Abwehr von Insekten, weil Pflanzen nicht davonlaufen können.“ Menschen müssen Bohnen vor dem Verzehr daher immer einweichen oder kochen, um den Lektin-Gehalt zu reduzieren. „Wer das nicht macht, landet schnell im Krankenhaus“, warnt Treiber. Bei Brotteig rücken lange Teigruhe, ein Sauerteig und das Backen den Antinährstoffen erfolgreich zu Leibe. „So wird die Darmschleimhaut nicht mehr strapaziert.“

Bitte Obers im Spinat Auch am Mittags- oder Abendtisch werden Inhaltsstoffe serviert, die im Übermaß oder in falscher Kombination schaden können. So enthalten Spinat, Mangold, roten Rüben oder Rhabarber Oxalsäure, die laut Treiber „die Aufnahme von Kalzium, Magnesium und Eisen hemmt“. Im Essigbaumgewürz Sumach aus der orientalischen Küche ist ebenfalls Oxalsäure enthalten. „Essen Menschen viele Lebensmittel, die Oxalsäure enthält, kommt sie vermehrt in die Niere und kann Kalzium binden. Es entstehen Nierensteine.“ Doch eine Gefahr sei das nur bei Spinatgenuss in rauen Popeye-Mengen. Zudem lagert die Lösung des Problems im Kühlschrank. Mangold & Co. sollten immer gemeinsam mit einem Milchprodukt verzehrt werden, beispielsweise mit Käse oder in Form von Cremespinat mit Obers, Milch bzw. Crème fraîche. „Beim Verzehr von Oxalsäure-haltigen Lebensmitteln zusammen mit einer Kalziumquelle wie Joghurt bindet das Kalzium die Oxalsäure im Darm. Letztere kommt nicht mehr in die Nieren, sondern wird ausgeschieden.“ Veganer sollten zu Ersatzprodukten wie Hafermilch greifen.

Anti-Nährstoffe im Überblick Vitamin C steigert die Aufnahme von Eisen. Ins Joghurt also Kirschen mischen.

steigert die Aufnahme von Eisen. Ins Joghurt also Kirschen mischen. Eier binden Tannine. Wer zum Frühstück gern Tannin-haltigen Kaffee, Schwarz- oder Grüntee trinkt, sollte auch ein Ei essen. Es bindet den Antinährstoff, der dem Körper das Eisen entzieht.

binden Tannine. Wer zum Frühstück gern Tannin-haltigen Kaffee, Schwarz- oder Grüntee trinkt, sollte auch ein Ei essen. Es bindet den Antinährstoff, der dem Körper das Eisen entzieht. Rosé statt Rotwein trinken. Ersterer enthält weniger Tannine und hemmt die Eisen-Aufnahme nicht so stark.

statt Rotwein trinken. Ersterer enthält weniger Tannine und hemmt die Eisen-Aufnahme nicht so stark. Cremespinat schützt vor Nierensteinen. Beim Verzehr von Oxalsäure-haltigen Lebensmitteln zusammen mit einer Kalziumquelle wie Milch oder Obers bindet das Kalzium die Oxalsäure im Darm. Letztere kommt nicht mehr in die Nieren, sondern wird ausgeschieden.

schützt vor Nierensteinen. Beim Verzehr von Oxalsäure-haltigen Lebensmitteln zusammen mit einer Kalziumquelle wie Milch oder Obers bindet das Kalzium die Oxalsäure im Darm. Letztere kommt nicht mehr in die Nieren, sondern wird ausgeschieden. Brokkoli und Karfiol immer kochen und mit Jodsalz würzen. Ersteres reduziert die Goitrogene, die die Jodaufnahme in der Schilddrüse stören, am besten in Kombination mit Zweiterem.