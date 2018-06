Alzheimer: Wie entkommen wir dem Vergessen

Wie sehr unsere Gesellschaft eine Lösung sucht, sieht man an alarmistischen Meldungen über neue Erkenntnisse zu Alzheimer. Aktuell trommelt der US-Neurologe Dr. Dale Bredesen die lauteste Heilungsbotschaft. Sein gerade erschienenes Buch „Die Alzheimer-Revolution“ trägt den Untertitel: „Das erste Programm, um Demenz vorzubeugen und zu heilen.“ In 30 Jahren Forschung habe er ein Programm entwickelt, dank dem man Alzheimer nicht bekommt und – wenn doch – rückgängig machen kann. Das wäre tatsächlich revolutionär, alles bisherige kann es höchstens bremsen.

Lebensstil

Bredesens Dogma dabei: Die Ursache liege im Lebensstil. „Die Alzheimerkrankheit entwickelt sich, wenn das Gehirn versucht, sich vor drei metabolischen und toxischen Bedrohungen zu schützen: Entzündung (durch Infektionen, falsche Ernährung und andere Ursachen), Mangel an wichtigen Nährstoffen, Hormonen und anderen Molekülen, die das Gehirn braucht, giftige Substanzen wie Schwermetalle oder Biotoxine.“ Würde man gesund leben – nur vernünftiges Essen (z.B. keine Gluten), weniger Stress, nicht rauchen, mehr Bewegung – bräuchte das Gehirn nicht „das Amyloid zu bilden, das wir mit der Alzheimerkrankheit in Verbindung bringen“. Denn sie sei in Wahrheit eine schützende Reaktion des Gehirns. Weiters müsse man „drei verschiedene Typen der Alzheimerkrankheit“ unterscheiden, um sie richtig zu behandeln.

Widerspruch

Dass bestimmte Nährstoffkombinationen Prozesse im Gehirn beeinflussen und das Fortschreiten von Alzheimer bremsen können, zeigte zuletzt eine Studie rund um das Nahrungsergänzungsmittel „Fortasyn Connect“, in Apotheken als „Souvenaid“ erhältlich (der KURIER berichtete). Allerdings nur bei Patienten mit Alzheimer-Vorstufe, die an einer leichten kognitiven Störung litten. Je näher die Betroffenen an echter Demenz waren, desto geringer war die Wirkung. Heilbar oder umkehrbar ist die Erkrankung damit nicht. Dennoch ist eine „gehirngesunde“ Ernährung wichtig – viel Obst und Gemüse, ungesättigte Fettsäuren, wenig Zucker und Alkohol.

Prävention

Bredesens Ansatz des gesunden Lebens als Alzheimer-Prävention muss man allerdings entgegenhalten, dass deutlich mehr Frauen an Demenz erkranken, die aber meist gesundheitsbewusster sind: Während 29 Prozent der Männer über 90 Jahren an Demenz leiden, sind es 44 Prozent der Frauen.