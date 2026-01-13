Abnehmmedikamente verbessern die Fettverteilung im Körper
Eine aktuelle Studie des Vanderbilt University Medical Center (USA) zeigt, dass sowohl die neuen Abnehmmedikamente, auch bekannt als "Abnehmspritzen", sowie bariatrische Chirurgie die Fettverteilung im Körper von Menschen mit Adipositas deutlich verbessern. Neben einem signifikanten Rückgang der Fettmasse (FM) wird auch ein moderater Verlust an fettfreier Masse (FFM), einschließlich Muskelmasse, beobachtet. Diese Veränderungen tragen zu einer besseren Körperzusammensetzung bei und könnten das Risiko für Adipositas-bedingte Erkrankungen senken.
Ein höherer Anteil an Fettmasse ist mit einem erhöhten Sterberisiko durch Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, während ein größerer Anteil an fettfreier Masse vor frühzeitiger Sterblichkeit schützt. Die Ergebnisse der retrospektiven Studie, die in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht wurden, basieren auf der Analyse der Daten von 3.066 Patientinnen und Patienten.
Verbesserungen der Körperzusammensetzung
Die Teilnehmenden waren zwischen 18 und 65 Jahre alt und wurden entweder mit den Medikamenten Semaglutid oder Tirzepatid behandelt oder unterzogen sich einer bariatrischen Operation. Die Körperzusammensetzung wurde mittels bioelektrischer Impedanzanalyse ermittelt, wobei Faktoren wie Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Diabetes-Anamnese berücksichtigt wurden.
Die Studie zeigt, dass sowohl die medikamentöse als auch die chirurgische Behandlung innerhalb von 24 Monaten deutliche Verbesserungen in der Körperzusammensetzung bewirken. Sowohl medizinische als auch chirurgische Gewichtsreduktionsverfahren führten über einen Zeitraum von 24 Monaten zu einer signifikanten Reduktion der Fettmasse (FM), einer moderaten Reduktion der fettfreien Masse (FFM) und einer Erhöhung des FFM/FM-Verhältnisses führten, was eine verbesserte Körperzusammensetzung widerspiegelt. Männliche Patienten zeigten eine bessere langfristige Erhaltung der FFM als weibliche.
