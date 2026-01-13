Abnehmmedikamente verbessern die Fettverteilung im Körper

Eine aktuelle Studie des Vanderbilt University Medical Center (USA) zeigt, dass sowohl die neuen Abnehmmedikamente, auch bekannt als "Abnehmspritzen", sowie bariatrische Chirurgie die Fettverteilung im Körper von Menschen mit Adipositas deutlich verbessern. Neben einem signifikanten Rückgang der Fettmasse (FM) wird auch ein moderater Verlust an fettfreier Masse (FFM), einschließlich Muskelmasse, beobachtet. Diese Veränderungen tragen zu einer besseren Körperzusammensetzung bei und könnten das Risiko für Adipositas-bedingte Erkrankungen senken.

Ein höherer Anteil an Fettmasse ist mit einem erhöhten Sterberisiko durch Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden, während ein größerer Anteil an fettfreier Masse vor frühzeitiger Sterblichkeit schützt. Die Ergebnisse der retrospektiven Studie, die in der Fachzeitschrift JAMA Network Open veröffentlicht wurden, basieren auf der Analyse der Daten von 3.066 Patientinnen und Patienten.