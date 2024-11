Mehr als 800 Millionen Diabetiker weltweit

Die Zahl der Menschen, die weltweit an Typ-1 oder Typ-2-Diabetes leiden, hat sich zwischen 1990 und 2022 vervierfacht . Betroffen sind mehr als 800 Millionen Personen . Knapp 60 Prozent bekommen noch keine Therapie, wird in einer neuen Studie im "Lancet" aus Anlass des Welt-Diabetes-Tages (14. November) gewarnt. Für Österreich zeichnet die Untersuchung ein von aktuellen heimischen Zahlen etwas abweichendes Bild.

Die neue Untersuchung wurde von einer internationalen Wissenschaftergruppe in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt. "Die Wissenschafter verwendeten die Daten von mehr als 140 Millionen Menschen im Alter über 18 Jahren und aus mehr als 1.000 Studien in verschiedenen Staaten", teilte die weltweit angesehene Medizinfachzeitschrift mit.

Geogaphische Unterschiede

Frappant ist die nach Weltregionen, Staaten und sozialer Situation sehr unterschiedliche Entwicklung: Während sich beispielsweise in Pakistan bei den Frauen die Häufigkeit von Diabetes von neun auf 30,9 Prozent erhöht hat, wurde in den reichen Ländern der Erde, zum Beispiel in Frankreich, Spanien und Dänemark, kaum eine Veränderung beobachtet.

Die Staaten mit den geringsten Diabetes-Raten für beide Geschlechter im Jahr 2022 waren in Westeuropa und in Ostafrika angesiedelt, umfassten aber auch Kanada und Japan. Sie lagen bei zwei bis vier Prozent in Dänemark, Spanien, der Schweiz für die Frauen und zwischen drei bis fünf Prozent für Männer in Ländern wie Dänemark, Frankreich, Uganda, Kenia, Malawi und Ruanda.

Auf der anderen Seite: 25 Prozent und sogar einen noch höheren Anteil an Diabetikern gibt es in pazifischen Inselstaaten, in der Karibik, im Nahen Osten und Ländern wie Pakistan und Malaysia. "Ein wichtiger Verstärker beim Wachstum der Typ-2-Diabetes-Problematik und für die nationalen Unterschiede sind Adipositas und schlechte Ernährung", schrieben die Fachleute.

Die höchsten Diabetes-Raten in den hoch entwickelten Industrienationen weisen die Vereinigten Staaten auf: 11,4 Prozent der Frauen und 13,6 Prozent der Männer leiden daran.