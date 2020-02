Geschichte einer Kämpferin: Brustkrebs mit 35, schwanger mit 43

Auf die Infusionen folgte die tägliche Bestrahlungstherapie. „Das erste Jahr nach der Diagnose bestand nur aus Behandlungen, da machst du nichts Anderes.“ Sie erinnert sich mit Tränen in den Augen an die Zeit, als sie öfter im Krankenhaus war als zuhause. „Bei jedem Schritt wirst du daran erinnert, dass du Krebs hast. Daran, dass du vielleicht stirbst. Daran, dass du erst am Ende der Therapien und nach einer langen Wartezeit wissen wirst, wie es mit dir ausgeht“, sagt Safer und beschreibt den unverkennbaren Krebs-Blick, den manche Menschen im Gesicht hatten, nachdem sie aus dem Arztzimmer am Ende des Ganges nach dem Diagnosegespräch kamen. „Ich erkannte diesen Ausdruck jedes Mal.“

Das grausame Zittern

Die erste Etappe war geschafft, nachdem Chemo und Bestrahlung abgeschlossen waren. Nun hieß es, fünf Jahre lang regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen zu gehen. „Blutabnahme, Röhre, Warten. Jedes Mal begleitet von dem grausamen Zittern darum, ob die Werte passen, ob der Krebs zurück ist.“ Nach sieben Jahren musste Safer nur noch einmal im Jahr zum Check. „Nach dieser Zeit weißt du erst, ob der Brustkrebs besiegt ist.“ Und das war er.

In der Zwischenzeit war viel passiert. Safer war nun 42 Jahre alt und ihre Freundinnen hatten bereits Kinder bekommen. In ihrem neu erschienenen Buch beschreibt Safer den für sie sehr prägenden Moment, als sie die Brustkrebs-Diagnose bekommen hatte und der Arzt sie mit dem Thema unerwartet konfrontierte.

„Frau Safer, Sie haben schon Kinder, oder?“ „Nein.“ „Oh.“ „Oh?“ „Das wird dann sehr wahrscheinlich nichts mehr.“

Sie dürfe in den sieben Jahren nach Diagnose auf keinen Fall schwanger werden, hatte der Arzt zu ihr gesagt. In diesen Jahren wäre das Risiko nämlich zu hoch, denn die Schwangerschaftshormone könnten den Krebs wieder aktivieren. Oder wie es der Onkologe konkret formulierte: Das käme Selbstmord gleich. Das Halbwaisen-Risiko wäre zu groß. Und wären diese sieben Jahre überstanden, dann sei sie vermutlich zu alt für ein Kind. „35+7=42“, das rechnete er mir vor.

Das Wunder ist passiert

Im Alter von 43 Jahren wurde Susanne Safer schwanger. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner besuchte sie eine Kinderwunschklinik, mittels einer Insemination ist das Wunder, wie Safer es ausdrückt, doch noch geschehen. Die Samenzellen des Mannes werden der Frau, zum fruchtbarsten Zeitpunkt im Menstruationszyklus, direkt in die Gebärmutterhöhle eingesetzt. So können mehr Spermien die Eizelle schneller erreichen. Und das hat sofort geklappt.

„Die Panik vor dem Alter hat mich anfangs stark begleitet. Aber mein Körper hat entschieden, dass es auf diesem doch sehr einfachen Weg noch funktioniert und daran glaube ich“, sagt Safer. Der weibliche Körper sei so wunderbar, der Hormonrausch würde dafür sorgen, dass ihr der Schlafmangel und der plötzliche Stress komplett egal wären. „Ich bin vollgepumpt mit Liebe“, sagt Safer und blickt zu ihrem Baby.

Leben und Tod

Von all den belastenden Situationen in der Zeit im Krankenhaus gibt es eine, an die sich Safer besonders ungern zurückerinnert. Im dritten Stock waren die Mütter und die Babys, im ersten Stock die Krebspatienten. Im Aufzug sei es immer wieder passiert, dass die einen auf die anderen trafen. Auf engstem Raum also.

„Diese Frau stand im Lift und wog in ihren Armen vorsichtig ihr frisches Glück hin und her. Es war ein Hauch von Baby das seine noch runzeligen Fingerchen von sich streckte. Die Frau umhüllte ein weiches Strahlen, ein Hormon-Glücksglanz, der die Strapazen der Geburt verblassen ließ. Und daneben stand ich – mit Glatze und Tropf. Ich fühlte mich schlecht. Elend. Wegen der Medikamente, aber auch, weil ich im Moment all das verkörperte, was eine Mutter in einem der schönsten Momente ihres Lebens bestimmt nicht sehen wollte: Angst, Schmerz und Dunkelheit. Neues Leben und Tod vereint. Ihre Unbeschwertheit und mein Leid passten in dem Moment alles andere als zusammen. Betretenes Schweigen, bis die Türe wieder aufging.“

So schreibt es Safer in ihrem Buch. Acht Jahre später war sie selbst die andere Frau.

Sie hat es geschafft. Sie will anderen Menschen mit ihrer Geschichte Mut machen und ihnen helfen. Aber vor allem will sie eines sagen: „Es gibt für jeden und jede von uns mindestens einmal im Leben etwas, das ganz furchtbar ist, der Tod eines geliebten Menschen, eine Trennung oder eine Krankheit. Und nur dafür sollte man sich seine Energie aufheben und sich nicht über Kleinigkeiten ärgern oder von Lappalien stressen lassen.“ Ein ganz besonderer Dank gelte ihren Freunden. „Ohne sie hätte ich das alles nicht durchgestanden.“