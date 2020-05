Frühchen: An der Grenze zum Leben

Paulina Emily und ihr Überlebenswille sind ein kleines Wunder", sagen die Ärzte an der Uni-Klinik in Greifswald, Deutschland: Das Mädchen kam - wie erst jetzt bekannt wurde - im Juni in der Schwangerschaftswoche 22 auf die Welt - mit einem Gewicht von 490 Gramm und einer Länge von 27 Zentimetern. Neonatologen bezeichnen ihren Geburtstag exakt mit 22+0 (der erste Tag der Woche 22). Noch liegt Paulina Emily im Brutkasten, atmet inzwischen aber allein mit Atemhilfe.



Das jüngste Frühchen Europas wurde im November 2010 ebenfalls in Deutschland, im Klinikum Fulda, geboren: Nach einer Schwangerschaft von 21 Wochen und 5 Tagen wog die kleine Frieda 460 Gramm. Auch in Kanada ist 1987 ein Bub nach 21 Wochen und 5 Tagen geboren worden (mit 624 g). Beide überlebten.



Für internationales Aufsehen sorgte auch Amillia aus Miami, USA: Sie wog an ihrem Geburtstag am 24.10.2006 lediglich 280 Gramm und war mit 24 Zentimetern nur wenig größer als ein Kugelschreiber. Die Schwangerschaft ihrer Mutter hatte 21 Wochen und sechs Tage gedauert.