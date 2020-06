Frauen rauchen bei Stress, Männer in Gesellschaft

Frauen rauchen "anders" als Männer. Sie greifen vermehrt in Stresssituationen zur Zigarette, während Männer eher in Gesellschaft Nikotin konsumieren, also wenn es ihnen gut geht. Frauen beginnen zudem aus anderen Gründen mit dem Rauchen als Männer - und das immer früher, berichtet die MedUni Wien anlässlich der 7. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, die am Freitag in Wien stattfindet.

So erklärt Andjela Bäwert von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, dass Frauen anders unter ihrer Nikotinabhängigkeit leiden. Sie schaffen es schwerer, ihre Sucht aufzugeben. Weil bei Frauen Nikotin schneller abgebaut wird, spüren sie den Entzug eher als Männer und reagieren darauf in vielen Fällen mit Stimmungsschwankungen, Depressionen, Angsterkrankungen oder Schlafstörungen.