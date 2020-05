Training für den Geruchssinn

Im Gegensatz zu den Stäbchen und Zäpfchen im Auge, die dafür sorgen, dass ein Bild für alle gleich aussieht, hat jeder andere Geruchs-Rezeptoren. „Jede Nase schaut nicht nur äußerlich unterschiedlich aus, sondern auch von innen. Zwar nehmen wir alle die Banane als Banane wahr, aber der Geschmack könnte für jeden anders sein. Daher ist immer die Frage, ob man den Geruch mag oder nicht.“ In der Wirtschaft werden allgemein angenehme Düfte hingegen bewusst genutzt: der Geruch nach frischem Brot in der Bäckerei oder der Geruch eines neuen Autos. „Es ist ja auch schon vielen passiert, dass ein Parfum daheim dann anders gerochen hat. Es ist immer gut, ein Parfum zuerst auf Papier zu testen und nicht auf der Haut oder auf Stoff“, empfiehlt Schöpf.

Im Rahmen der Studie will die Gehirnforscherin mithilfe diverser Messmethoden herausfinden, „was bei der Verarbeitung von Gerüchen passiert und was passiert, wenn der Geruchssinn verloren geht.“ Beim Riechtraining müssen die Patienten über 12 Wochen morgens und abends an bestimmten Fläschchen riechen. „Wir nehmen für das Training natürlich nur Gerüche, die die Patienten mögen.“

Info: Für die Studie am AKH Wien in der Abteilung für Neuroradiologie werden noch Teilnehmer gesucht. Mit Frauen und Männern ab 20 Jahren, die ihren Geruchssinn verloren haben, wird eine neue Therapieform zur Verbesserung des Riechvermögens getestet. Bei Interesse oder Fragen bitte eine eMail an anosmiestudie[a]gmail.com