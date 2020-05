„Erhöhte Leberwerte sind kein Kavaliersdelikt“

Die Vorfreude auf die kulinarischen Genüsse zu Weihnachten wolle er niemandem verderben, betont Michael Manns. „In der Bevölkerung ist aber viel zu wenig bekannt, dass zu kalorienreiche Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel zu einer Fettleber (ein erhöhter Fettgehalt in der Leber, Anm.) mit dramatischen Auswirkungen führen können.“

Der Leberspezialist der Medizinischen Hochschule Hannover ist der mit Abstand am meisten zitierte Leber, Magen- und Darm-Forscher in Europa. Dieser Tage hielt er einen Vortrag („ Hans Popper Lecture“) an der MedUni Wien. „Mehr als ein Drittel der Erwachsenen über 40 hat eine unterschiedlich stark ausgeprägte Fettleber“, sagt Manns: „Dieses Gesundheitsrisiko wird stark unterschätzt. Denn die verfettete Leber kann sich entzünden – und damit wächst auch die Gefahr von Folgeerkrankungen wie Leberzirrhose und Leberkrebs.“ Durch Übergewicht werde am stärksten das Risiko für Leberkrebs erhöht – noch vor dem Darmkrebs.

Aber nicht nur das: „Eine Fettleber bedeutet auch ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Diabetes.“ Umgekehrt haben Diabetiker ein erhöhtes Fettleberrisiko. „Erhöhte Leberwerte im Blutbefund sind kein Kavaliersdelikt“, betont Manns: „Der Ursache muss man unbedingt immer nachgehen. Da ist auch noch viel Bewusstseinsbildung bei den Ärzten notwendig.“ Denn oft werde der Patient nur gefragt, ob er viel Alkohol trinke und das Vorliegen einer Hepatitis abgeklärt: „Ist beides nicht der Fall, wird häufig keine weitere Abklärung (z.B. mit UItraschall, Anm.) durchgeführt. Dabei ist die Fettleber die häufigste Ursache für erhöhte Leberwerte.“