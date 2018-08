Mehr Cannabis, weniger Heroin

Crystal Meth, eine Droge, die durch TV-Serien wie "Breaking bad" populär wurde und sich in Österreich etabliert hat, ist nach wie vor weniger gefragt als Cannabis. Das geht aus dem aktuellen Report der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) und Europol hervor. Insgesamt werden jährlich zirka 24 Milliarden Euro mit illegalen Drogen verdient. Das meiste davon entfällt auf Cannabis (38 Prozent/9,3 Milliarden Euro, 2013). "Etwa ein Prozent der Erwachsenen in Europa verwendet es fast täglich, was die größten Bedenken bezüglich der damit verbundenen Gesundheits- und Sozialprobleme verursacht", heißt es im Report. Demnach benutzten bereits mehr als 80 Millionen Erwachsene Cannabis, mehr als 22 Millionen taten es im vergangenen Jahr. Beim gefährlicheren und wesentlich teureren Heroin schrumpft hingegen der Markt in Europa, ebenso bei Kokain. Laut Experten deutet dies auf einen stabilen bzw. wenig reduzierten Bedarf hin.