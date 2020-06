Schlaganfall: Nicht alle erhalten Reha-Kassenleistung

Zwei Schlaganfallpatienten mit ähnlichem Krankheitsbild sind bei der Gebietskrankenkasse versichert. Beiden hat der Kassen-Chefarzt Ergotherapie bewilligt, um die motorischen und kognitiven Ausfälle des Gehirnschlags zu kompensieren. Leider sind sie Steirer.

Denn dass sie tatsächlich beide diese Therapie als Kassenleistung erhalten, ist in der Steiermark nicht selbstverständlich, sagt Marion Hackl, Präsidentin des Berufsverbands der Ergotherapeuten ( Ergotherapie Austria). Mancherorts, wie etwa in der Steiermark oder Wien, stellt die Kasse nur eine bestimmte Stundenanzahl zur Verfügung. Die bisher vom Land Steiermark angebotenen 9000 bis 10.000 Stunden entsprächen lediglich fünf Vollzeittherapeuten, so der Ergotherapeuten-Verband. In der Steiermark wäre damit lediglich ein Fünftel der Patienten versorgt. Mit einer zusätzlichen unangenehmen Konsequenz, wie das ORF-Magazin Hohes Haus jetzt aufgezeigt hat: „Wir Therapeuten müssen entscheiden, welcher Patient ärmer dran ist und die Kassenleistung erhält – und welcher nicht.“ Hackl spricht von einer Zwei-Klassen-Medizin. „Wer es sich leisten kann, zahlt einen Selbstbehalt.“

Anders als diese sogenannten „Pool-Lösungen“ setzt etwa Oberösterreich auf normale Verträge mit 48 Ergotherapeuten. Auch in Niederösterreich, wo derzeit verhandelt wird, sind 30 bis 40 Planstellen vorgesehen. Irmgard Himmelbauer, im Verband für die selbstständigen Ergotherapeuten zuständig: „Solche Pool-Lösungen funktionieren nur, wenn dafür ausreichend Stunden veranschlagt werden. Das ist aber in mehreren Bundesländern nicht der Fall.“