Entwarnung für vieles im Essen

Für Diskussionsstoff sorgen derzeit auch Mineralöle, die sich über Verpackungen in unsere Lebensmittel einschleichen – Anlassfall war ein Test der Stiftung Warentest, der Mineralöle in der Schokolade von Adventkalendern nachwies. Betroffen sind vor allem Lebensmittel, die ohne Schutzbeutel in Recycling-Karton verpackt sind. Etwa Reis, Cerealien, Schokolade, Nudeln und Baby-Brei. Da der Körper Mineralöle nicht abbauen kann, werden diese in Lymphknoten, Leber und Herz abgelagert. Das deutsche Bundesamt für Risikobewertung warnte davor schon 2009.



Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hätten bisher durchgeführte Untersuchungen in Österreich keine relevante Belastung ergeben. Nun wurden vom Gesundheitsministerium verstärkte Kontrollen veranlasst.