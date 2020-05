EKG: Versteckte Signale als Lebensretter

"Es gibt einen großen Bedarf in der Kardiologie, Rhythmusstörungen genauer vorhersagen zu können. Das ist ein lang gehegter Wunsch", sagt auch Kardiologin Univ.-Prof. Irene Lang von der MedUni Wien.



Denn mit den derzeitigen Methoden - z. B. Analyse der Herzfunktion und der persönlichen Risikofaktoren eines Patienten - sei die Treffsicherheit nicht sehr groß.

Würde man Risikopatienten aber früher erkennen, könnten durch die rechtzeitige Gabe von Medikamenten oder der Implantation eines Defis viele Fälle von plötzlichem Herztod vermieden werden.



Wesentlich besser als das Risiko für eine Rhythmusstörung kann jenes für einen neuerlichen Infarkt bestimmt werden, sagt Lang. "Bei jedem Infarkt wird eine Angiografie (radiologisches Verfahren zur Darstellung der Blutgefäße, Anm.) durchgeführt. Dabei sieht man, wie stark die Gefäßerkrankung schon fortgeschritten ist, wie viele Gefäße verschlossen oder verengt sind." In Kombination mit anderen Risikofaktoren (Lebensstil, Blutfette, Blutzucker) kann dann die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Infarkts bestimmt werden.



"In den vergangenen Jahren konnte in Österreich die Zahl der schweren Herzinfarkte deutlich verringert werden", betont Lang: "Ein Großteil der Patienten kommt rechtzeitig - innerhalb von 90 Minuten - in ein Spital mit Herzkatheter-Labor. Dann ist die Chance sehr groß, dass nur eine kleine oder gar keine Narbe im Gewebe zurückbleibt und der Patient keine dauerhafte Beeinträchtigung hat."