Einsteins Windungen zur Genialität

Morgengrauen, 18. April 1955: Thomas Harvey beginnt im Princeton Hospital mit einer Autopsie. Wenig später wird er das Gehirn eines der größten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts in 240 Teile zerlegt und daraus Hunderte von Dauerpräparaten sowie Dias hergestellt haben. Der US- Pathologe hatte das Objekt seiner Begierde, Albert Einsteins Gehirn, einfach gestohlen. Er wollte es, wie er später behauptete, aufgrund seiner womöglich einzigartigen Struktur der Nachwelt erhalten. Recht hatte er!

Harvey schickte die Präparate und Bilder in den folgenden Jahren an mindestens 18 Forscher weltweit. Trotzdem erschienen nur sechs wissenschaftliche Publikationen über das verstreute Material. So fand ein Wissenschaftlerteam um Sandra Witelson von der kanadischen McMaster University in Hamilton 1999 in den fotografierten Schnitten ungewöhnlich große Scheitellappen. Dieses Hirnareal, das eine wichtige Rolle beim räumlichen Vorstellungsvermögen sowie beim mathematischen Denken spielt, war bei Einstein gut 15 Prozent voluminöser als normal.

Jetzt hat die US-Anthropologin Dean Falk von der Florida State University in Tallahassee alte Bilder von Einsteins Hirnschnitten und 14 weitere bisher unveröffentlichte Aufnahmen analysiert. Die Ergebnisse der Studie wurden im Wissenschaftsmagazin Brain veröffentlicht. Im KURIER-Interview spricht sie über ihre Untersuchung von „The Brain“.

KURIER: Nach Ihrem intensiven Blick in das Gehirn Einsteins – was macht es so speziell?

Dean Falk: Obwohl Einsteins Gehirn normal geformt und normal groß war – mit etwa 1230 Gramm war es sogar eher ein Leichtgewicht –, ist doch die Komplexität der Dellen und Furchen auf der Außenseite, in der Großhirnrinde ganz außergewöhnlich.

Denken Sie, es ist einmalig?

Wie beim Fingerabdruck gleicht auch beim Gehirn nie eines dem anderen. So gesehen ist jedes Hirn einmalig. Das von Einstein ist ausgefallen, weil es in ganz vielen Regionen eine ungewöhnliche Komplexität zeigt.

Wie sind Sie bei Ihren Untersuchungen vorgegangen?

Einsteins Hirn existiert als Ganzes ja nicht mehr. Als er 1955 starb wurde es entfernt und aus allen Blickwinkeln fotografiert. Danach wurde es in 240 Blöcke geteilt, schließlich fertigte man Schnitte an, um die Zellen oder Neuronen unter dem Mikroskop studieren zu können. Unserer Studie liegen 14 lange verloren geglaubte Fotografien zugrunde, die die gesamte Außenhülle des Gehirns zeigen. Wir konnten alle Furchen genau identifizieren und sie im Lichte aktueller Hirnforschung interpretieren.

Es hat uns Monate gekostet, jede der Windungen auszumachen. Wir konnten sogar eine Karte veröffentlichen, die die 240 Teile rekonstruiert, in die Einsteins Gehirn 1955 zerschnitten wurde. In Verbindung mit unseren Entdeckungen wird sie weitere Untersuchungen erleichtern.

Sie haben das Gehirn von Einstein mit anderen Gehirnen verglichen – mit jemand berühmten, intelligenten, weniger intelligenten ...?

Die Vergleichsobjekte waren 85 ganz normale Menschen, deren Großhirnrinde in der Literatur beschrieben sind.

Gibt es etwas, das Sie bei Ihrer Studie verblüfft hat?

Einsteins Frontallappen ist erstaunlich gewunden, besonders auf der rechten Seite. Man könnte spekulieren, dass daher seine Vorlieben kommt, in Bildern und Gefühlen statt in Worten zu denken. Auch der motorische Kortex dehnt sich weit aus und war für die Gesichtsmuskeln und die Zunge zuständig. Er kontrollierte weiters die Bewegungen der linken Hand. Hier könnte sich Einsteins Musikalität widerspiegeln. Er spielte ja seit seiner Kindheit Geige.

War Einstein durch sein Gehirn zum Genie geboren, oder veränderte er sein Hirn durch seine Tätigkeit?

Da hat wohl beides eine Rolle gespielt. Fest steht aber auch, dass wir alle unser Hirn trainieren, wenn wir unsere speziellen Interessen pflegen.

Haben Sie auch Schwachstellen entdeckt?

Nichts, was nicht absolut normal für einen älteren Herrn wäre.

Einige Forscherkollegen sind ob der Forschungsergebnisse anhand weniger alter Fotografien skeptisch ...

Natürlich sind die Überlegungen hypothetisch. Lange war Einsteins Gehirn ein unzugängliches, von Intrigen umranktes Objekt. Mittlerweile steht Wissenschaftlern und auch der Öffentlichkeit eine wahre Fundgrube an Material im National Museum of Health and Medicine in Silver Spring, Maryland/ USA, zur Verfügung. Es war hoch an der Zeit!

Einsteins Familie stimmte Harveys Studien übrigens nachträglich zu – unter der Auflage, dass sie wissenschaftlichen und nicht sensationsheischenden Zwecken dienten.