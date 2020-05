Dunkle Energie als mysteriöse Supermacht

Susi und Strolchi unter einem sternenklaren Himmel. Dieses Motiv ziert die "astronomische Krawatte" des US-Kosmologen und Nobelpreisträgers George Smoot. Er sitzt im Medienraum des Wissenschaftsministeriums und kramt in seinem Laptop nach Bildern von "Standard-Kerzen" (astronomische Objekte mit bekannter Helligkeit) und Supernovae (hell aufleuchtende Sterne, die explodieren und dabei vernichtet werden).



Die Grafiken sollen illustrieren, was man nicht zeigen kann - von dem man aber weiß, dass es da ist: Dunkle Energie, die 70 Prozent des Universums erfüllt. Eine mysteriöse Supermacht, die den Kosmos immer schneller auseinandertreibt. Vor 13 Jahren fanden Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt und Adam Riess heraus, dass sich die Galaxien wie Rosinen in einem aufgehenden Germteig voneinander fortbewegen. Dafür erhielten sie "zu Recht" ( Smoot) den diesjährigen Physik-Nobelpreis. Smoot: "Über die Natur der dunklen Energie weiß man wenig. "