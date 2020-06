Zucker kann Leben retten

"Momentan war es dramatisch", erinnert sich Stermann an die Diagnose. "Man weiß ja wenig über die Krankheit. Ich hab mich eingelesen, Hannah auch. Sie hatte von Anfang an Vertrauen in ihre Ärzte." Heute kommt seine Tochter "gut klar", erzählt der 45-Jährige. "Hannah hat das super im Griff. Sie hat eine Pumpe, die rund um die Uhr kleine Mengen Insulin abgibt. Das vereinfacht vieles."

Aus diesem Grund zögerte Stermann keine Sekunde, im Aufklärungsspot "Face Diabetes" mitzuspielen. Die Kampagne anlässlich des Weltdiabetestags am 14. November will auf die oft unterschätzte Gefahr der Unterzuckerung aufmerksam machen. "Die Idee für den Spot fand ich sofort klug und sinnvoll. Unterzuckerung ist ein großes Problem bei Diabetes", so Stermann während einer Drehpause im Zuckerlgeschäft "Bonbons" in der Wiener Neubaugasse.