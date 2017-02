Bewegung wirkt: Kinder, die physisch aktiv sind, haben ein geringeres Risiko, an Depressionen zu erkranken, konnten Forscher der Norwegian University of Science and Technology zeigen. Sport hat somit nicht nur Vorteile für das körperliche Wohlbefinden, sondern auch für das psychische.

Was bedeutet das für die Ergebnisse des Toy Awards, bei dem digitale Spiele so gut abgeschnitten haben? Dass die Kinder dabei eher inaktiv sind, ist kritisch zu betrachten – vor allem, wenn sie sonst keinen sportlichen Ausgleich haben.

Lebenserfahrung

Ich selbst bin im digitalen Zeitalter aufgewachsen und habe früher oft elektronische Spiele wie „Die Sims 2“ oder „Mario Kart“ auf dem Computer oder Nintendo gespielt. Daher kenne ich das Problem sehr gut: Man möchte mit zwölf Jahren lieber zu Hause am PC spielen statt draußen an der frischen Luft. Zumal die Verlockung groß ist: Schließlich ist die Auswahl an elektronischen Spielen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Sie sind vielfach spannender und machen mehr Spaß, als fangen zu spielen.

Wie wird Bewegung wieder attraktiver? Eine Herausforderung für Spielehersteller, die neue Spiele erfinden könnten. Solche, die Kinder zu Bewegung animieren. Spiele, bei denen man selbst aktiv werden muss, statt einen ganzen Tag lang bewegungslos auf einem Tablet herumzudrücken.

Vielleicht ließe sich diesbezüglich an Virtual Reality anknüpfen, indem Brillen entwickelt werden, die die Realität erweitern. Und durch die in der „echten“ Welt Abenteuer erlebt werden können. Oder aber man schließt an Spiele wie „Wii Fit“ an, bei denen man Sportarten ausübt und dabei nicht sitzt. Möglichkeiten gibt es viele – Hauptsache, mehr Bewegung.