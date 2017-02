Wenn es nur so einfach wäre: möglichst viel, günstig und umweltfreundlich Energie gewinnen. Und damit die wachsende Weltbevölkerung versorgen. Wie das in Zukunft funktionieren kann, darüber zerbrechen sich Wissenschaftler seit Jahren den Kopf. Auch Carlo Rubbia, Physiknobelpreisträger und ehemaliger Direktor des Europäischen Kernforschungszentrums CERN. Mit nachhaltiger Energie aus Wind- und Solarkraft alleine, könne man nicht die gesamte Energieversorgung decken, glaubt Rubbia. Für ihn geht kein Weg an fossilen Brennstoffen vorbei – klimaschädliche Abgase will er dennoch vermeiden.

Foto: KURIER/Gilbert Novy Wie das funktioniere soll, hat er unlängst an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erklärt. "Wir entwickeln eine Technologie, um natürliches Gas ohne CO 2 -Emissionen zu nutzen", sagte der 82-Jährige im KURIER-Gespräch. Bei seiner Methode soll Gas zu sogenanntem schwarzen Kohlenstoff umgewandelt werden und nicht verbrennen. Denn erst dabei wird CO 2 freigesetzt. Der österreichische Strahlenphysiker Georg Steinhauser von der Universität Hannover kennt diese Idee: "Will man CO 2 vermeiden, muss man die Energieträger Kohlen- und Wasserstoff voneinander trennen. Wenn wir den Kohlenstoff herausbekommen und nur noch die Energie des Wasserstoffes nutzen, verhindern wir, dass Kohlendioxid ausgestoßen wird." Ganz verschwinden wird es nicht, aber es bleibt in fester Form übrig und kann, laut Rubbia, weiterverarbeitet werden.

Versteinern

Bleibt das Kohlendioxid aber in Gasform, lässt es sich nicht so einfach wie ein Problemstoff in ein Endlager sperren. Ein unterirdisches Gaslager müsste ständig überwacht werden, zudem drohe es herauszusickern, sagt der Experte Steinhauser. Aber es gibt noch weitere Versuche, sich des schädlichen Gases umweltschonend zu entledigen. Einen davon erproben Wissenschaftler im Südwesten Islands. Dort versuchen sie das Treibhausgas mit Hilfe von riesigen Mengen Wasser in poröses Vulkangestein zu pressen. Das Gas reagiert mit dem basischen Basalt-Gestein und wird gebunden. Ob es dort für die Ewigkeit bleibt, wird sich zeigen.

Im Versuchsstadium ist auch die Methode, mit der Physiknobelpreisträger Carlo Rubbia fossile Energie ohne CO 2 -Ausstoß nutzen will. "Wir haben erfolgreich Messungen und Experimente gemacht, funktioniert alles, müssen wir es noch industrialisieren." Wenn es nur so einfach wäre. Diese Methode ist kompliziert und "High-End-Technology", sagt der Physiker Steinhauser. Und damit noch Zukunftsmusik. Genauso wie viele andere Ansätze. Die Stahlindustrie etwa versucht, von Gas auf Wasserstoff umzusteigen. Voestalpine, Siemens und Verbund gaben erst am Montag bekannt, in dieser Causa zusammenarbeiten zu wollen. Die Kräfte müssen gebündelt werden, fehlt die nötige Technologie doch noch.

Anfeuern

Weiterer Hoffnungsträger ist die Kernfusion. Seit den 1950er-Jahren tüfteln Forscher daran, sie künstlich herbeizuführen und so Energie zu gewinnen. Ihr Vorbild: die Sonne. In ihrem Inneren brennt ein beständiges Fusionsfeuer, Wasserstoff-Atomkerne verschmelzen zu Helium. Die bei dieser Kernfusion erzeugten gewaltigen Energien erwärmen und beleuchten auch unsere Erde. Ziel ist es jetzt, selbiges in einem Kraftwerk umzusetzen. Anders als bei der Kernspaltung in Nuklearanlagen erzeuge die Fusion langfristig keine radioaktiven Abfälle, Kraftwerke wären vergleichsweise sicher. Davon ist der Physiker Steinhauser überzeugt. In Südfrankreich wird derzeit ein Fusionsreaktor (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) gebaut. Dort soll gezeigt werden, dass die Energieversorgung auch auf der Erde möglich ist. Und dass mehr davon erzeugt werden kann, als man zuvor hineingesteckt hat. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Die Kosten für das Projekt sind hoch, kritisieren Gegner. Unklar ist, ob es den Durchbruch in der Fusionsforschung bringt.

Zweifelhaft ist auch, wie viele Ressourcen noch in unseren Böden stecken. Auf fossile Energieträger alleine, will sich Carlo Rubbia dann doch nicht verlassen. Damit erneuerbare Energie aus Wind- und Sonnenkraft besser und effizienter verteilt wird, forscht er mit einem Team an Materialien für Übertragungskabel. Mit metallischen Supraleiter soll elektrische Energie bei niedrigen Temperaturen ohne Verlust transportiert werden. Durch die gekühlten Erdkabel müssten Betreiber weniger Strom erzeugen, um Verbraucher mit gleicher Energiemenge zu versorgen.