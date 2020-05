Die Wahrheit hinter den Sport-Mythen

Radfahren macht Männer impotent.

Hier können begeisterte Radler aufatmen. "Das kann man so mit Sicherheit nicht sagen, wenn es sich um Hobby-Radfahrer handelt. Das Risiko ist hingegen für die Profi-Radfahrer gegeben", meint dazu Bachl. "Nur Radfahrer, die in der Woche mindestens 500 Kilometer auf einem harten Fahrradsattel zurücklegen, müssen statistisch gesehen mit einer zeitweiligen Impotenz rechnen", erklärt Prang. Blutgefäße und Nervenbahnen können gequetscht werden, müssen aber nicht. Dagegen hilft ein weicher Sattel und bei langen Touren alle 30 Minuten ein paar Kilometer stehend fahren.





Yoga ist kein Sport.

Die fernöstliche Praktik ist zwar als Weg zur Entspannung gedacht, aber keineswegs eine verschlafene Angelegenheit. Ernsthaft betriebenes und professionell angeleitetes Yoga wirkt nicht nur auf die Seele, sondern regt auch die Fettverbrennung an und strafft die Körperkonturen.

"Es ist eine Belastungsform, bei der wesentliche Atemübungen mit bestimmten Körperpositionen kombiniert werden, die für Muskulatur und Bindegewebe positiv sind", erklärt Bachl. "Yoga ist kein klassischer Sport, aber eine Form der Meditation, die auch Belastungen auf die Muskulatur und Gelenkigkeit setzen."



Sport macht schlank.

So einfach lässt sich das leider nicht sagen: "Es kommt beim Abnehmen nun einmal darauf an, dassman mehr Kalorien verbraucht als man mit der Nahrung zu sich nimmt", erklären die Sport-Experten unisono. Bachl führt eine einfache Rechnung an: "Wer täglich 250 Kalorien weniger zuführt und gleichzeitig 250 Kalorien verbrennt, nimmt innerhalb einer Woche ein halbes Kilo ab." Das Problem: Der Körper legt für schlechte Zeiten Reserven an, die er nicht mehr so leicht wieder hergeben will. "Ein einmal erreichtes Gewicht verteidigt er deshalb durch die Zunahme des Appetits - was einer der Gründe ist, warum Sportprogramme für Übergewichtige oft nur wenig Erfolg zeigen", meint Prang.



Mit einer Pulsuhr joggt man gesünder.

Auch diese Aussage stimmt nur bedingt. Die Pulskontrolle beim Joggen soll eine Leistungssteigerung ermöglichen, ohne sich dabei zu überfordern. Bachl hält die Pulsuhr da für sinnvoll, wo Vorerkrankungen bestehen, bei denen bestimmte Pulsfrequenzen nicht überschritten werden sollen. Doch laut Prang ist die gängige Formel, nach der der Maximalpuls berechnet wird, gänzlich ungeeignet - viele würden dazu verleitet, in einem nicht optimalen Bereich zu laufen. Prang setzt daher lieber auf das alte Motto: "Laufen ohne zu schnaufen".



Fitnessriegel machen fit.

Ganz im Gegenteil: Prang sieht hier in der Regel nur clever verpackte Süßigkeiten, die eher dick als fit machen. "Die Riegel können zwar dazu beitragen sich gesund zu ernähren, aber sie machen nicht per se fit", sagt Bachl. "Ohne körperliches Training erreicht man nichts. Wer nur ein bisschen spazieren geht und dabei zwei Riegel in sich hineinstopft, nimmt wohl eher mehr Kalorien zu sich als er verbraucht."



Problemzonen können gezielt wegtrainiert werden.

Bauch-Beine-Po-Training schön und gut - schlanker wird davon aber keiner. Denn Fett kann nicht gezielt an bestimmten Körperstellen abgebaut werden. "Allerdings wird durch eine Verbesserung der Muskulatur eine gewisse Verringerung des subkutanen Fettes an der Region erreicht", meint Bachl. Wichtiger Nebensatz: "Jedoch nur, wenn ich mich auch mit der Ernährung zurückhalte."



