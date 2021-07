Die stille Invasion aus dem Osten

Dabei ist die Ambrosie in Österreich noch nicht so häufig. Das Gros des Pollens wird mit dem Wind aus Ungarn bis nach Ost-Österreich verfrachtet, bis zu 200 Kilometer weit, sagt Essl. In der heimischen Flora tritt das Ragweed vor allem entlang von Bahngleisen und Autobahnen in Erscheinung, auch auf G'stetten und in Sonnenblumenfeldern. In Ungarn ist das konkurrenzstarke Unkraut eine Plage, die mehr als eine Milliarde Euro Spitalskosten verursacht.



Ein weiterer botanischer Bosnigl, der Riesenbärenklau, kommt in Tschechien und Deutschland massenhaft auf Brachen vor und verursacht schwere Hautverätzungen. Der Dritte im Bunde der Aliens ist das Rispenkraut (Iva), das in Nord-Serbien bereits in Feldern auftritt, aber in Österreich noch selten ist. Iva löst bei empfindlichen Menschen ähnliche Probleme aus wie Ragweed. "Der Riesen-Bärenklau ist vor allem für den Einzelnen ein Problem, um Ragweed und Iva muss sich die Gesundheitspolitik in den nächsten 20 Jahren aber wirklich Sorgen machen."