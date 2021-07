Die Hofburg: Kein ganz normaler Arbeitsplatz

Noch weiß Alexander Van der Bellen nicht, wie sehr der Prunk der Hofburg auf sein neues Leben einwirken wird. Einer seiner Vorgänger, Rudolf Kirchschläger, erzählte mir, als ich ihn 1986 anlässlich seines Abschieds als Bundespräsident befragte: "In den ersten Wochen habe ich schon ein ungeheures Gefühl der Verantwortung gespürt, in den ehemaligen Gemächern Maria Theresias und Josephs II. tätig zu sein, gerade weil ich für diese beiden Monarchen große Bewunderung empfinde."Das Glück Kaiser Leopolds I. in dem bis heute nach ihm benannten Trakt währte nicht lange, da der neue Palast schon zwei Jahre nach seiner Fertigstellung bis auf die Grundmauern abbrannte. Seine Enkelin Maria Theresia bezog nach ihrer Thronbesteigung das inzwischen wieder aufgebauten Gebäude. Das heutige Maria-Theresia-Zimmer war sowohl Schlafgemach als auch zum Teil Arbeitszimmer der Regentin, die hier – aufrecht im Bett sitzend, aber natürlich komplett bekleidet – ihren Ministern Befehle erteilte.

Im heutigen Empfangsraum des österreichischen Staatsoberhauptes, in dem auch die Regierungen angelobt werden, fehlt nur das Prunkbett der Herrscherin mit dem schweren Samtbaldachin, sonst hat sich in den 237 Jahren seit ihrem Tod kaum etwas verändert, zumal der Leopoldinische Trakt als eines der wenigen Palais der Wiener Innenstadt im Zweiten Weltkrieg von Bombenschäden verschont blieb.Der Schreibtisch der Bundespräsidenten der Zweiten Republik steht im ehemaligen Arbeitszimmer Kaiser Josephs II., in dem der große Reformer am 20. Februar 1790 im Alter von nur 48 Jahren tot zusammengebrochen ist.