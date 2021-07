Die Frau, die ihrem Schlagerl davonlief

Peischl

Weitere fünf Tage später begannwieder mit dem Laufen. "Zum Missfallen meiner Familie und auch gegen den ärztlichen Rat, aber ich konnte nicht anders. Laufen ist nun einmal mein Lebenselixier. Das gehört für mich dazu wie das Essen, das Trinken oder das Zähneputzen."

Und damit jetzt ja keine Missverständnisse entstehen können, betont die Angestellte in einem Wiener Fitnessbetrieb im Gespräch mit dem KURIER mehrfach: "Ich hatte nur einen leichten Schlaganfall. Daher kann ich kein Vorbild sein für jene Menschen, die es härter getroffen hat. Es muss jeder seinen eigenen Weg finden."

Ihr Weg führte jedenfalls zurück auf die Laufbahn: "Mir persönlich hat der Sport sehr geholfen, wieder körperlich und auch mental fit zu werden." Medikamente schlucken und an Bewegungsmangel leiden, das wollte sie nicht. Inzwischen nimmt sie auch wieder an Laufveranstaltungen teil. So als wäre ihr im Frühjahr nichts passiert: als Erste in ihrer Altersklasse und Zweite insgesamt.

Wie ein Schlaganfall erkannt und behandelt werden kann

Ein „Schlagerl“: So wird der Schlaganfall im Volksmund fast ein wenig verniedlicht. Dabei kommt es durch den Verschluss oder das Platzen einer Gehirnarterie zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns. Nervenzellen werden geschädigt und sterben ab.

Ein Schlagerl kann jeden treffen. In Österreich erleiden rund 25.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall. Rund fünf Prozent der Betroffenen sind jünger als 45 Jahre. In 38 Krankenhäusern österreichweit gibt es eigene Stroke-Units. Dort können die Betroffenen rund um die Uhr behandelt und auch überwacht werden.