Die beste Vorbereitung ist die, die man macht

Vorbereitendes Training bringt zwei Vorteile: Die Verletzungsgefahr auf der Piste wird deutlich reduziert. „Mindestens genauso wichtig ist aber, dass Skifahren bei besserer Fitness mehr Spaß macht“, sagt Kurz. „Man muss wegen Atemlosigkeit oder brennender Beine auf der Piste weniger Halt machen, was die Abfahrten verlängert.“ Sie betont, dass erstens sowieso jeder Ausdauertraining wie Laufen, Radfahren, Nordic Walking, Wandern in seinen Alltag einbauen sollte. Und dass zweitens eine gute Vorbereitung auf den Skiwinter mehrere Monate dauert. „Aber“, sagt die Trainerin, „man kann natürlich auch in wenigen Wochen viel tun, um Spaß und Sicherheit zu erhöhen.“