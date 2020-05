Diagnose Brustkrebs: Neue Behandlungen

Allein in Wien sind pro Jahr rund 900 Frauen mit der gefürchteten Diagnose konfrontiert. In ganz Österreich werden jährlich rund 5000 neue Brustkrebs-Fälle diagnostiziert. Laut österreichischer Krebshilfe verlieren 1700 Frauen den Kampf gegen die Krankheit. Viele von ihnen deswegen, weil sie zu spät zum Arzt gegangen sind.

Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, hängt von Ernährungsfaktoren, hormonellen Faktoren und Erbfaktoren ab. Wer fett isst, trägt ebenso ein erhöhtes Risiko wie übergewichtige Frauen. Ähnliches gilt für Frauen mit frühem Beginn der Regelblutung, sowie für solche mit spätem Eintritt der Wechseljahre. Außerdem haben Frauen, die erst im fortgeschrittenen Lebensalter ihr erstes Kind gebären, ein gesteigertes Erkrankungsrisiko, wie die Krebshilfe informiert.

Das höchste Erkrankungsrisiko weisen aber Frauen auf, in deren Familie, also etwa bei der Mutter oder Schwester Brustkrebs aufgetreten ist.

Die Häufigkeit der Erkrankung steigt mit zunehmendem Lebensalter an und erreicht ein Maximum zwischen dem 55. Und 65. Lebensjahr. In den vergangenen Jahren erkrankten aber auch zunehmende jüngere Frauen an Brustkrebs.