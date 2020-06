Vom Leben und vom Töten

MuseumsQuartier

Über den Tod wurde am Dienstag auch bei einerEnquete imintensiv debattiert. Univ.-Prof.Herbert Watzke, Präsident der PalliativGesellschaft , betonte, dass man inÖsterreich das Verbot der ärztlichen Sterbehilfe und auch das Verbot des Tötens auf Verlangen unbedingt beibehalten sollte.

Das Ergebnis einer Umfrage, bei der sich eine große Mehrheit seiner Landsleute für die Sterbehilfe ausgesprochen hatte, kommentiert der Leiter der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin am Wiener AKH so: Ja, tatsächlich hört er von gesunden Menschen oft, dass sie sich bei einer Krebsdiagnose das Leben nehmen würden. Wird so eine Diagnose später einmal tatsächlich ausgesprochen, wollen die allermeisten vom ursprünglich geäußerten Wunsch nichts mehr wissen und beginnen sich an ihr Leben zu klammern.

Und es ginge auch ganz ohne Tötung: „Patienten haben in Österreich das Recht, im unheilbaren Krebs-Stadium die Verabreichung von Antibiotika gegen eine Infektion abzulehnen.“

Karl Bitschnau, Leiter der Hospizbewegung in Vorarlberg, berichtete bei der Enquete, dass unheilbar kranke Patienten zwischen ihrem Lebenswillen und ihrem Todeswunsch öfters hin- und hergerissen werden. Die Tötung in fremde Hände zu legen, bedeute daher auch einen Verlust der eigenen Autonomie. Einig waren sich alle Diskutanten, dass das Netz an Hospiz- und Palliativangeboten in Österreich dringend ausgebaut werden muss.

