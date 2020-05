Darmdrüsen minimieren Krebsentstehung

Der in Harvard forschende österreichische Biomathematiker Martin Nowak hat sich vor zehn Jahren ausgerechnet, dass die Drüsen im Darm so gebaut sind, dass Krebsentstehung minimiert wird. Ein internationales Team bestätigte dies nun in Maus-Versuchen, als sie untersuchten, ob sich Krebs-auslösende Genveränderungen im Darmdrüsengewebe durchsetzen, berichten die Forscher im Fachjournal "Science".

Einzelne Krebszellen können einen Wachstumsvorteil haben und sich daher besser ausbreiten als gesunde Zellen. Dennoch werden sie immer wieder durch Zufall von diesen ersetzt und können sich durch die spezielle Gewebs-Architektur der Darmdrüsen nur sehr ineffizient anhäufen, so die Forscher.

Denn krankhaft veränderte Zellen werden rasch "ausgespült", weil sie ständig aus dem Inneren der Drüse "nach oben gedrückt" werden und an der Spitze der Drüse schließlich absterben, erklärte der an der Harvard University in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) tätige Nowak. Krebs entstünde daher meist nur, wenn Stammzellen ganz im Inneren der Drüsen entarten.