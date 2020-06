Brustkrebs: 8 von 10 Frauen werden geheilt

Es ist eine riesige Erfolgsgeschichte", sagt Univ.-Prof. Christian Singer, Leiter des Bereiches Brustgesundheit an der Frauenklinik der MedUni Wien: Acht von zehn Frauen können heute von Brustkrebs geheilt werden. Und bei fortgeschrittenen Erkrankungen stieg in den vergangenen zehn Jahren die durchschnittliche Überlebenszeit von 22 auf 58 Monate. 6000 Ärzte aus 100 Ländern nehmen ab heute, Mittwoch, an der European Breast Cancer Conference 2012" (EBCC) im Austria Center Vienna teil.

"Die deutliche Steigerung der Heilungsrate ist der Erfolg einer Politik der kleinen Schritte", sagt Singer.

Durch verbesserte Früherkennung werden mehr kleine Tumore erkannt.

Die Anti-Hormontherapie halbierte das Risiko des Wiederauftretens von hormonabhängigem Brustkrebs .

. Neue Chemotherapien verringerten die Sterblichkeit um 30 Prozent.

Chirurgie und Bestrahlung sind heute viel präziser.

Neue Biotech-Medikamente (Antikörper) unterbinden bei bestimmten Krebsformen gezielt das Tumorwachstum. Der nächste Schritt ist die Kombination zweier solcher Substanzen.

