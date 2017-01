Brunhilde Pomsel: Goebbels Sekretärin gestorben

Sicherer Arbeitsplatz, freundliche Kollegen und genug Geld für schöne Kleider – Brunhilde Pomsel führte während des Nationalsozialismus ein angenehmes Leben. Sie war von 1942 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Sekretärin im NS-Propagandaministerium in Berlin und arbeitete Joseph Goebbels, einem Mann aus dem Innersten des Terrorregimes zu, dem Zirkel rund um Adolf Hitler, Heinrich Himmler und Co. Wie es war, für einen der schlimmsten Demagogen zu arbeiten, berichtet Pomsel im österreichischen Dokumentarfilm "Ein deutsches Leben", der beim Filmfest in München vorgestellt wurde.

"Ich gehöre zu den Feigen"

Ihre eigene Rolle im Nationalsozialismus bezeichnete Pomsel bis zum Ende als unbedeutend, von der Judenvernichtung wollte sie trotz ihrer Nähe zum engsten NS-Führungszirkel nichts mitbekommen haben. "Nichts haben wir gewusst", sagte sie in dem Film. "Wir waren ja selber alle ein riesiges Konzentrationslager." Sie habe eh keinen Widerstand leisten können. "Ich gehöre zu den Feigen." Das Ende des Kriegs erlebte Pomsel im sogenannten Führerbunker in Berlin, wo sie bis zum Selbstmord von Diktator Adolf Hitlers am 30. April 1945 war. Nach Kriegsende war sie mehrere Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, danach arbeitete sie als Sekretärin für den deutschen Sender ARD. Der Dokumentarfilm lief bisher nur auf Festivals, ab 7. April ist er in Österreich im Kino zu sehen. Regisseur Christian Krönes sagte, er habe zuletzt an ihrem 106. Geburtstag am 11. Jänner mit Pomsel gesprochen. Sie sei bis zuletzt "eine scharfe politische Beobachterin" gewesen und habe angesichts des wachsenden Nationalismus in Europa, des weltweit aufkommenden Rechtspopulismus und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ihre Lebenserinnerungen als "Warnung an die heutige und künftige Generationen" bezeichnet.