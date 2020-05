Bessere Kontrolle für Implantate geplant

Geplant sind strengere Auflagen für die sogenannten benannten Stellen, die Medizinprodukte, Spritzbestecke oder Herzkatheter überprüfen und zertifizieren. EU-weit gibt es derzeit rund 80 solcher Stellen, etwa der TÜV. Die Kompetenz und Seriosität dieser Prüfstellen ist Experten zufolge aber sehr unterschiedlich. Die Hersteller können zudem selbst eine Prüfstelle aussuchen - sie können sich also für einen Anbieter entscheiden, der als nicht besonders streng gilt.

In dieses System müsse dringend Ordnung gebracht werden, betont der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese, der selbst Arzt ist. Medizinprodukte, die direkt in den Körper eingepflanzt werden und somit besonders riskant sind, sollten künftig nur noch von 20 bis 30 besonders kompetenten Stellen geprüft werden. Laut Verordnungsentwurf soll die Europäische Arzneimittelagentur ( EMA) in London die Prüfstellen für Risiko-Produkte bestimmen.