Bei Schlaganfällen zählt jede Minute

Schneeschaufeln

Krankenhaus Wiener Neustadt

Interventionelle

Radiologie

Vor kurzem brach ein 70-jähriger Niederösterreicher in der Früh beimzusammen. Imwurde mittels CT-Angiographie derGehirnarterien ein akuter Verschluss der Arteria basilaris festgestellt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Pensionisten sofort in das AKH nachWien, wo er direkt in die Angiographieeinheit an der Klinischen Abteilung für Kardiovaskuläre undder Universitätsklinik für Radiodiagnostik gebracht wurde.

Durch die perfekte Rettungskette und die optimale Zusammenarbeit der beteiligten Abteilungen und ÄrztInnen ( Interventionelle Radiologie, Neurologie, Notfallmedizin, Anästhesie) konnten die MedizinerInnen der MedUni Wien die Basilararterie wieder öffnen und das Leben des Niederösterreichers retten. Noch am selben Abend wurde der Patient wieder ins Krankenhaus Wiener Neustadt zurückgebracht.

Fälle wie diese sind im AKH Wien mittlerweile Routine, wie Johannes Lammer, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie berichtet: „In der Radiologie gibt es eine Reihe völlig neuer Ansätze für therapeutische Anwendungen, die oft schwerwiegende Eingriffe ersparen und Leben retten. Das Spektrum reicht dabei von der Onkologie bis zu schweren Verletzungen und Notfällen. Eines der jüngsten Anwendungsgebiete ist die minimal-invasive Behandlung von Schlaganfällen.“