Ayurveda: Alte Lehre modern anwenden

Zu einem ähnlichen Urteil kamen 2010 auch die Tester des Relax-Guides. Mehr als 200 der knapp 1000 Hotels in Österreich bieten schließlich bereits Ayurveda-Behandlungen an. "In den allermeisten Fällen hat dies mit echtem Ayurveda gar nichts zu tun. Im besten Fall hat man davon einen gewissen verwöhnenden Effekt, physiologisch wirksam sind derartige Anwendungen nicht."



Im medizinischen Bereich gelten für Arzt Bhalla auf jeden Fall andere Maßstäbe. " Ayurveda sollte an europäische Umstände angepasst werden. Das ist für mich der einzige Weg, es hier sinnvoll anzuwenden." Auch er selbst habe seine Ausbildung "nicht eins zu eins" in die Praxis in Österreich übernommen. "Manche Therapien wende ich gar nicht an. Und die meisten Kräuter, die ich verwende, stammen aus der kühleren Himalajaregion. Dieses Klima ähnelt Mitteleuropa."



Zunehmend werden in vielen Hotels Ärzte oder Therapeuten aus Indien eingeflogen. Für Bhalla kann das - auch bei hochwertiger Ausbildung, die jedoch zum Teil in Europa nicht anerkannt sei - immer nur eine Momentaufnahme sein. "Die kontinuierliche Betreuung danach fehlt. In einer Woche saniert sich der Organismus nicht."