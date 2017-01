Apps, die Kinder klüger machen

So stellen sich manche Jugendliche das Paradies vor: Statt über ihren Lehrbüchern zu brüten, spielen sie den ganzen Tag. In einer Schule in New York wurde das umgesetzt, erzählt Game-Designer und Autor Asi Burak. „Quest to Learn“ ist eine Bildungseinrichtung, die wie ein Spiel funktioniert. Die Gründer haben die Vorteile von Spielen genommen und daraus ein Schulkonzept gemacht.

So gibt es etwa Missionen und Schatzsuchen, Quests und Levels. Ein Beispiel: In Biologie spielen die Jugendlichen, sie wären Mitarbeiter in einem Biotech-Labor und sollen Dinosaurier klonen sowie ein stabiles Ökosystem für diese entwickeln. Auf diese Art lernen sie mit ganz unterschiedlichen Medien über Genetik, Biologie und Ökologie – ohne es als Belastung zu empfinden.

Beste Ergebnisse

In die Schule gehen Kinder von der 6. bis zur 12. Schulstufe. „Nach fünf Jahren gibt es erste Absolventen und die Erhebungen zeigen, dass die Ergebnisse dieser Schüler viel besser sind als in anderen Schulen“, so Burak. Hunderte Schüler bewerben sich jedes Jahr und ständig will jemand eine Führung. „Der Direktor sagt schon: ,Wir sind kein Zoo.‘“

Gegentrend

Im Silicon Valley, der Heimat der Internet-Erfinder, boomen hingegen alternative Schulen, die sich auf die analoge Welt konzentrieren und sich vom Internet komplett abwenden. Kein Wunder: Die Gründer von Google, Amazon und Wikipedia gingen alle selbst in Waldorf-Schulen.