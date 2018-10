Allergien und Diabetes: Kinder haben andere Leiden als früher

Allergien: Die Häufigkeit von Asthma, Heuschnupfen und auch Neurodermitis steigt in allen Berichten. Karall: „Viele Kleinkinder haben weniger Kontakt mit Allergenen in der Natur – was einen Schutzeffekt bedeutet –, sind aber andererseits mit mehr potenziell allergieauslösenden Substanzen z. B. in der Ernährung konfrontiert.“

Augen: Rund ein Drittel der Bevölkerung in Westeuropa ist von Kurzsichtigkeit betroffen, bis 2050 soll es die Hälfte der Weltbevölkerung sein. Zu 50 Prozent ist Kurzsichtigkeit vom Lebensstil beeinflusst. Hauptursachen sind zu viel Naharbeit (Lesen, Arbeiten am Handy, PC, Laptop, PC) sowie Lichtmangel in der Kindheit und Jugend. „Kinder sollten täglich mindestens eine Stunde im Freien sein und mindestens zwei Stunden am Tag in die Ferne schauen“, sagt Judith Glazer, Präsidentin der Gesellschaft der Schulärztinnen und Schulärzte Österreichs.