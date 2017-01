Mit ihrer hellgelben "Schuppenkrone" auf dem Kopf konnte die neue entdeckte Mottenart ja eigentlich nur nach einer Person benannt werden: Donald Trump. "Neopalpa donaldtrumpi" lautet der genaue Name, den sich der kanadische Evolutionsbiologe Vazrick Nazari für seine Entdeckung einfallen hat lassen. Seiner Meinung nach ähnle das geschuppte Haupt der Haarpracht des Republikaners. Das Tier hatte sich in einem Winkel des Bohart Museum of Entomology der kalifornischen Universität versteckt. Darüber berichtet der Forscher in der Fachzeitschrift Zookeys.

Moth named after Donald Trump because it appears to have the same hairstyle as President-elect https://t.co/DKVtbazRoU — Niels Brinch (@nibrtv2) 18. Januar 2017



Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Mit der originellen Benennung möchte Nazari auf die sensible Mikro-Fauna aufmerksam machen. "Die Entdeckung dieser sehr speziellen Motte zeigt, wie wichtig es ist, Lebensräume, die immer noch unentdeckte und bedrohte Arten bergen, zu schützen", sagt er. Der Lebensraum der Trump-Motto erstreckt sich vom Norden Kaliforniens bis nach Mexiko. Skurriles Detail am Rande: Die Mauer, die der 45. Präsident der USA bauen will, würde das Gebiet genau teilen.