300 Jahre Maria Theresia: "Das Reserl von Wien"

Die 300 Jahre nach ihrer Geburt (am 13. Mai 1717) unverminderte Popularität hat sie sich nicht nur durch bahnbrechende Reformen erworben, sondern auch weil sie das Kunststück zuwege brachte, über ein riesiges Reich zu herrschen, dabei fast jedes Jahr ein Kind zur Welt zu bringen und sich vorbildlich um den Nachwuchs zu kümmern.Es war nicht ganz so, wie man sich das vorstellen mag: Regieren von 8 bis 18 Uhr, dann ab in die Privatgemächer, in denen 16 Kinder herumtollen, mit ihnen spielen und sie dann zu Bett bringen. So war’s schon deshalb nicht, weil nie so viele Kinder auf einmal versammelt waren. Einige starben früh, der Rest wohnte aufgeteilt in verschiedenen Hofgebäuden, jedes Kind hatte seinen eigenen Hofstaat, bestehend aus Erziehern, Kammerdienern, Kammerfrauen, Kammerheizern und Kammertürhütern.Leicht hatte es die einzige Frau auf Österreichs Thron von Anfang an nicht. Maria Theresia war erst acht Wochen in Amt und Würden, als König Friedrich II. über das seit 200 Jahren österreichische Schlesien herfiel. Auch in den folgenden Jahren wurde die junge und anfangs auch unerfahrene Regentin von ihrem preußischen Feind, aber auch von anderen Nationen immer wieder auf die Probe gestellt. Erst nach Ende des Erbfolgekrieges gelang es ihr, Österreichs Machtstellung in Europa zu wahren, womit sie ihre Reformen angehen konnte.