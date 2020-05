30.000 Frauen mit Risiko-Brustimplantat

Nach mehreren Krebsfällen sollen sich 30.000 Frauen in Frankreich ihre Brustimplantate entfernen lassen: Die französischen Gesundheitsbehörden sollen bis Ende der Woche einen entsprechenden Aufruf starten, berichtet die Zeitung Liberation. Bei acht Frauen, deren Implantate der Firma PIP (Poly Implant Prothese) gerissen waren, seien Krebserkrankungen aufgetreten. Auch einen Todesfall soll es geben. Bisher wurden mehr als 520 Implantate entfernt.

Die Implantate waren nicht mit dem angegebenen Silikongel gefüllt. Stattdessen habe die Firma ein „hausgemachtes und zehn Mal billigeres Gel“ verwendet, so ein Staatsanwalt. „Das Außenmaterial ist brüchiger und das Gel entzündungserregender als es sein sollte“, sagt Univ.-Prof. Marcus Müllner vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG).

„In Österreich wurden die Implantate von fünf Ärzten eingesetzt“, bestätigt Müllner dem KURIER. „Die genaue Zahl der Patientinnen ist nicht bekannt – die werden wir in den nächsten Tagen erheben.“ Das Gesundheitsministerium habe die Behörde beauftragt, sich mit den Frauen in Verbindung zu setzen.