Die Warteschlange vor dem Shop der Münze Österreich ist um 8.30 Uhr schon deutlich über 50 Meter lang. Ein älterer Herr hat es sich im mitgebrachten Gartensessel vor dem Eingang des Shops am Wiener Heumarkt bequem gemacht. Die Frage; wann er gekommen ist, kostet ihn nur ein mildes Lächeln „Ich bin seit 4.30 Uhr da.“

Eine Dame, die seit 6.30 Uhr wartet, steht schon ein gutes Stück vom Eingang entfernt.

Für den Andrang beim Shop gibt es einen guten Grund, nämlich die Erstausgabe neuer Münzen. Das neueste Objekt der Begierde ist ein Geldstück mit einem Eisvogel zum Nennwert von drei Euro und einem Kaufpreis bei der Erstausgabe von 9,90 Euro. Die Münze hat eine Besonderheit. Das Motiv leuchtet im Dunkeln.

50.000 Stück

Die Auflage von 50.000 Stück wird rasch ausverkauft sein. So war es auch bei drei Tiermünzen derselben Serie, die davor ausgegeben worden waren.Die Homepage der Münze Österreich war jedenfalls am Mittwochvormittag wegen des Ansturms der Münzsammler offline.

Es gibt auch die Möglichkeit, über Münzklubs ein Münzabo zu bestellen. Dann müsste man sich nicht anstellen. Doch Sammler haben gute Gründe, die Wartezeit bei der Erstausgabe in Kauf zu nehmen, weiß Manfred Matzinger-Leopold, Direktor der Münze Österreich. „Die Sammler können sich die Münze bereits am ersten Tag der Ausgabe persönlich abholen.“ Bei einem Abo dauert es einige Tage, bis die Münze eintrifft. A. Anzenberger