Zuckerbrot und Steuer

Matsuda rechnet damit, dass 2030 in Schwellenländern wie China, Russland, Indien, Brasilien mehr Autos fahren werden als in allen OECD-Ländern (westlichen Industriestaaten) zusammen. Das sei eine große "Herausforderung für die Treibhausgasreduktion, Luftqualität und Energie-Sicherheit."



Es liegt an den einzelnen Regierungen, durch entsprechende Rahmenbedingungen für umweltfreundlichere Fahrzeuge zu sorgen. "Wenn die Staaten entsprechende Steuern schaffen, können wir auch in Schwellenländern umweltfreundlichere Systeme in Autos einbauen", so Thomas Stephens, Chefentwickler von GM.



Besonders strikt geht inzwischen China vor, wie Karl-Thomas Neumann, VW-Chef in China, auf dem Motorensymposium aus eigener Erfahrung berichtete. So dürfen Autos mit Verbrennungsmotoren etwa in Peking nicht an allen Tagen fahren. E-Autos dagegen schon. Die Steuern auf Motoren mit mehr als 3 Liter Hubraum wurden enorm erhöht. Auto-Zulassungen werden limitiert.



Die CO2-Reduktionsziele werden dagegen stufenweise drastisch erhöht. Wohl auch, um die enorme Ölimportabhängigkeit zu senken. So soll etwa der Flottenverbrauch von 2012 bis 2015 auf 7 l/100 km und danach auf 5,9 l/100 km (inklusive E-Mobile) gesenkt werden. Gleichzeitig sollen aber künftig neue Autos zumindest in Großstädten aktuelle EU-Abgasstandards erfüllen.



Chinas Regierung hat, so Neumann, auch erkannt, dass E-Mobile mit Strom aus Braunkohle-Kraftwerken die Emissionen nur verlagern. Pro Kilometer entstehen so 188 g . Einen Ausweg sieht die Regierung in der Errichtung von AKW. Neben den bestehenden 11 sind 30 in Bau, bis 2030 plante China weitere 60 AKW. Nach der Katastrophe in Japan wurde der Bau neuer AKW aber gestoppt, so Neumann.