Zornige Aufsichtsräte, fatale Folgen der teuren Frequenzen

Telekom

Ronny Pecik

Bild

65,1 Millionen Euro Verlust wurden aus einem vor drei Jahren abgeschlossenen Zins-Swap realisiert. Auch für ein Großunternehmen wie dienicht gerade eine Kleinigkeit. Man hatte sich gegen steigende Zinsen abgesichert. Pech nur, dass die Zinsen nach unten gingen. Doch nicht so sehr der Hedge-Verlust empörte die Aufsichtsräte, so was kann bei Swaps eben passieren, sondern die Art der Kommunikation. Vor allem Vize-Präsident) soll, ist zuhören, mit scharfer Kritik nicht gespart haben. Aber auch andere Aufsichtsräte goutierten diese Vorgangsweise gar nicht.

„Laut Geschäftsordnung sind Absicherungen nicht aufsichtsratspflichtig, weil Teil des operativen Geschäfts. Im Dezember 2012 wurde der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates sehr wohl über diese Zinsabsicherung informiert“, argumentiert Tschuden. Der Verlust wurde freilich erst heuer realisiert.

In Zeiten wie diesen und bei der angespannten Finanzlage der Telekom sollte sich das Management nicht formalistisch auf veraltete Geschäftsordnungen berufen, sondern besser informieren, monieren die Aufsichtsräte. „Der Deal ist in Ordnung und korrekt verbucht. Die Kommunikation hat möglicherweise eine Rolle gespielt“, kalmiert TA-Aufsichtsratspräsident Rudolf Kemler, Chef der Staatsholding ÖIAG, gegenüber dem KURIER. Pecik war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Das Thema wird auf der nächsten Aufsichtsratssitzung im Dezember auf der Tagesordnung stehen. „Wenn die Aufsichtsräte sich mehr Kommunikation wünschen, werden wir dem nachkommen“, sagt Kemler. Die internen Richtlinien würden entsprechend nachgeschärft.

Tschuden dürfte mit dieser patscherten Aktion seine Kritiker in Aufsichtsrats- und Aktionärskreisen endgültig gegen sich aufgebracht haben. Nicht nur Kapitalvertreter, auch die Betriebsräte nahmen die Finanz- und Dividendenpolitik wiederholt ins Visier. Gut möglich, meinen Insider, dass Tschuden 2014 abtreten muss. Bis zum März 2014 muss der Aufsichtsrat entscheiden, ob Tschuden für die zweite Phase seines insgesamt bis 2017 laufenden Vorstandsvertrags verlängert wird.