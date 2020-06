Wer spart, verliert

Eurozone

Weil man sich am Ende des Tages viel weniger davon kaufen kann, ist es kein Wunder, wenn den Österreichern die Lust am Sparen vergangen ist. Noch nie wollten oder konnten sie so wenig Geld für schlechtere Zeiten zurücklegen. Nur 6,6 Prozent ihres Einkommens haben die Österreicher im Jahr 2013 angespart – das ist viel weniger als in den Jahren vor der Krise , wo Werte zwischen 10 und 12 Prozent üblich waren. Und es ist weniger als der Durchschnitt der. Die Sparquote (jener Anteil des verfügbaren Einkommens, der nicht ausgegeben wurde) war damit beiPrivathaushalten im Vorjahr so tief wie seit 1995 nicht – so lange reichen die Zahlen der Statistikzurück.

Positiv wäre das, wenn die Wirtschaft dadurch angekurbelt würde. Aber die privaten Konsumausgaben sind 2013 um 0,2 Prozent gesunken statt gestiegen. Es wird weniger gespart und weniger ausgegeben – wo fließt das Geld hin? "Die Einkommen sind weniger stark gewachsen", erklärt Franz Hahn vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Wollen die Österreicher ihren Lebensstandard halten, können sie nicht so viel zurücklegen. Dass die Sparquote sinkt, sei in dieser Phase freilich durchaus sinnvoll: Wollten die Menschen die Realzinsverluste durch mehr und mehr Sparen kompensieren, könnte das die Wirtschaft in völlige Stagnation stürzen – aus dieser Lage hat sich Japan seit 1990 nicht erholt.

Für Europa und die USA heißt das: "Ein erklecklicher Teil der Kosten der Finanzmarktkrise wird durch die Sparer finanziert", so Hahn. "Und ich würde nicht ausschließen, dass es noch zwei bis drei Jahre so bleibt." Die Zentralbanken würden nämlich erst zu normalen Zinsen zurückkehren, wenn das Trend-Wachstum wieder so hoch ist wie vor der Krise. Und das kann noch dauern.

Bilder: Österreicher sparen immer weniger