Ziegelriese Wienerberger verdoppelt Gewinn und zahlt höhere Dividende

Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat nach vier Verlustjahren und der Rückkehr in die Gewinnzone 2015 im Vorjahr die Erträge deutlich ausgebaut. 2016 wurde der Nettogewinn auf 82 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz blieb mit knapp 3 Milliarden Euro ziemlich exakt auf dem Niveau von 2015. Die Aktionäre profitieren von der Ergebnissteigerung, die Dividende wird um 35 Prozent auf 27 Cent je Aktie erhöht.

Mehr Wohnbau in Westeuropa und Nordamerika

Beigetragen zum guten Ergebnis haben laut Konzernchef Heimo Scheuch vor allem die gestiegenen Wohnbauaktivitäten in Westeuropa und Nordamerika. Dadurch konnten rückläufige Infrastrukturinvestitionen in Osteuropa weitgehend kompensiert werden. Außerdem setzte Wienerberger seinen Sparkurs fort. In den USA wurden zwei Betonpflaster-Werke verkauft und eines geschlossen. Ebenfalls verkauft wurden nicht betriebsnotwendige Liegenschaften um 17,9 Millionen Euro.

In Firmenkäufe investierte Wienerberger im Vorjahr 44 Millionen Euro, darunter für ein Ziegelwerk in Polen und Rumänien. In Finnland wurde ein Kunststoffrohr-Hersteller gekauft. Heuer dürften rund 25 Millionen Euro in Zukäufe fließen.

Mit 9 Millionen Euro negativ wirkte sich der Verfall des britischen Pfund nach der Brexit-Entscheidung aus. Die Folgen des EU-Austritts auf das Wienerberger-Geschäft – das rund zehn Prozent des Konzernumsatzes ausmacht – will Scheuch noch nicht langfristig einschätzen. Für das erste Halbjahr 2017 erwartet er eine positive Marktentwicklung, die Regierung wolle den Wohnbau ankurbeln.

Besser laufen sollte auch der Wohnungsneubau in Deutschland und Frankreich. Generell erwartet Scheuch in Westeuropa allerdings einen leichten Rückgang auf dem Renovierungsmarkt.