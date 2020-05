Zaubertrank gegen die Krise gesucht

Mir bereiten ein paar Milliarden Staatsschulden weniger schlaflose Nächte als ein paar Hunderttausend Arbeitslose." Der berühmte Ausspruch Bruno Kreiskys ist heute gelebte Praxis: Österreichs Arbeitslosenrate ist die niedrigste in der EU. Die Staatsschulden steigen in Richtung 80 Prozent - die unrühmlich sechsthöchste Schuldenquote in der EU.



Sämtliche Experten beim Forum Alpbach sind sich einig: An einer klugen Budgetsanierung führt kein Weg vorbei. Um insgesamt den Euro zu retten, braucht es "mehr Europa" in Form einer koordinierten Wirtschaftspolitik.

EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia knüpft gar den Fortbestand der EU an die Lösung der Eurokrise.