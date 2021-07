Zalando: Manager zum Betriebsrat gewählt

Schlechte Nachrichten eines Mitbewerbers drückten am Mittwoch die Zalando-Aktie an der Frankfurter Börse tief ins Minus. Der Aktienkurs verlor mehr als sieben Prozent. Der britische Online-Modehändler Boohoo musste die Ergebniserwartungen des Marktes dämpfen. Wegen eines geringer als erhofften Umsatzwachstums würden auch die aktuellen Gewinnprognosen im Gesamtjahr nicht erreicht, hieß es.

Zalando ist seit Oktober 2014 an der Börse notiert. Der Versandhändler ist in 15 Ländern aktiv und beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland mehr als 7000 Mitarbeiter.