Zahlungsmoral: Öffentliche Hand lässt sich viel Zeit

Die Zahlungsmoral von Bund, Länder und Gemeinden ist noch nicht europareif. Zwar verpflichtet die EU die öffentliche Hand seit März 2013, Rechnungen binnen maximal 30 Tagen zu begleichen, doch die Realität sieht hierzulande anders aus. Das belegt eine Umfrage des KSV1870 unter 2500 Unternehmen. In Wien und in der Steiermark dauert es im Durchschnitt 44 Tage, bis der öffentliche Sektor seine Lieferanten bezahlt, in Niederösterreich und im Burgenland 43 Tage; gefolgt von Oberösterreich mit 41 Tagen. Indes ist die Zahlungsmoral in Kärnten und in Vorarlberg fast vorbildlich. Mit 33 bzw. 32 Tagen Zahlungsdauer (Zahlungsziel plus Zahlungsverzug) liegen sie nur knapp über der EU-Vorgabe. „Im bundesweiten Durchschnitt warten Unternehmen nach wie vor 41 Tage auf die Begleichung der Rechnungen durch Bund, Land und Gemeinden, das ist ein Tag weniger als im Vorjahr“, weiß Johannes Eibl, oberster Forderungsmanager des KSV1870. Es gibt somit eine Tendenz zu einer besseren Zahlungsmoral.