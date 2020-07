Zahlen mit Karte soll bald billiger werden

Konsumenten sollen schon bald mehr Klarheit darüber haben, welche Kosten bei Zahlungen mit Kredit- und Bankomatkarten anfallen. Das EU-Parlament beschloss am Dienstag eine Neuregelung, der zuvor auch schon die Regierungen zugestimmt hatten. Sie sieht mehr Transparenz vor sowie eine Deckelung der Gebühren, die ab September in Kraft treten soll. Bei Kreditkarten soll dann in ganz Europa ein Limit von 0,3 Prozent, bei Debitkarten – z.B. Maestro-Bankomatkarten – eine Grenze von 0,2 Prozent des Umsatzes gelten. Die Deckelung soll sowohl national als auch bei internationalen Zahlungen gelten. Bislang waren die Sätze in den 28 EU-Staaten sehr unterschiedlich. Innerhalb Österreichs macht die Gebühr bei Kreditkartenzahlung derzeit meist ein Prozent des Rechnungsbetrages aus.

Für den Kunden waren diese Gebühren meist nicht sichtbar – außer indirekt, wenn etwa Geschäfte die Zahlung mit Kreditkarte erst ab einem gewissen Einkaufsbetrag akzeptieren. Denn die sogenannten Interbankengebühren werden vom Händler an seine Bank gezahlt, die diesen Betrag an die Bank des Konsumenten weitergibt.