Wüstenpower

Ihr Seufzen ist leise, aber doch hörbar. Desertec, also das Anzapfen der Sonne über der Sahara, führe die Welt in eine „Sackgasse". Das sagt die renommierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Wissenschaftlerin des Jahres 2005. Ihre Kritik an dem Megaprojekt in der Wüste geht noch tiefer: „Immer wenn bei uns etwas knapp wird, seien es Sklaven, Rohstoffe oder, wie jetzt, Energie, dann holen wir es uns aus Afrika".

Sätze wie diese schmerzen Desertec-Erfinder Gerhard Knies. „Lächerlich, die nordafrikanischen Länder brauchen Jobs und Einkommen. Der Wunsch, solarthermische Kraftwerke zu bauen, kommt von dort." Der Deutsche ist diese Woche Gast auf dem Green World Forum bei der Öko-Zukunftsmesse greenEXPO, um für das 400-Milliarden-Dollar-Projekt des Konsortiums um Siemens zu werben.

Schwerer als dieses Geplänkel unter Experten wiegen wirtschaftliche Bedenken. „Wüstenstrom, eine Fata Morgana?", fragte vor Kurzem das Wochenmagazin Die Zeit . Grund für die Skepsis der Wirtschaft ist der Preisverfall bei der Fotovoltaik, der Strom vom Dach sei durch gezielte Fördermaßnahmen heute eine ernste Konkurrenz bei der Nutzung der Sonne.

Beide Verfahren haben Vorteile. Solarthermische Spiegel-Kraftwerke erzeugen Dampf, der eine Turbine antreibt, benötigen aber große Flächen und lange Übertragungsleitungen. Bei der Elektrizität vom Dach (FV, Fotovoltaik) wird Sonnenlicht über Halbleitermaterialien wie Silizium direkt in Elektrizität umgewandelt. Der Preis für FV-Module ist seit Anfang des Vorjahres um 40 Prozent gefallen, Dachstrom wird immer günstiger.