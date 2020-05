Wolong will ATB-Motor auf Touren bringen

Der neue und alte ATB-Chef Christian Schmidt formuliert es so: "Eins plus eins ist in diesem Fall nicht zwei, sondern zweieinhalb."Außerdem will Wolong auch stärker am europäischen Markt präsent sein.



Befürchtungen, es könnten nun Mitarbeiter am Standort Spielberg abgebaut, oder die Produktion nach China verlagert werden, versuchte der Vorstandsvorsitzende von Wolong, Jiancheng Chen, zu zerstreuen: Dieser Schritt sei nicht geplant. Vielmehr soll in Europa ein Zentrum für Forschung und Entwicklung der gesamten Wolong-Gruppe entstehen. Der Standort wurde noch nicht festgelegt.



Der Treuhänder der insolventen A-TEC, Matthias Schmidt, kann noch nicht genau sagen, was der Verkauf von ATB an die Chinesen für die A-TEC-Gläubiger bedeutet. Der

Verkaufspreis sei jedenfalls "eine gute Basis für eine ansprechende Quote."

Die 1984 gegründete Wolong-Gruppe erwirtschaftete 2010 mit über 6000 Mitarbeitern einen Umsatz von 700 Millionen Euro.