Wohnbauförderung der Länder läuft schief

„Das untere Einkommens-Viertel muss bereits mehr als 50 Prozent des Monatslohns für das Wohnen aufwenden.“ Erich Foglar, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB), verdeutlichte bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Echte Lösungen für leistbares Wohnen“ ein Problem, das „zur Gefahr für den Sozialstaat werden könnte“.

Als einen Grund für die steigenden Mieten haben Gewerkschaft und Experten der Bauindustrie, Wirtschaftsforscher und der Wirtschaftskammer, die das Strategiepapier „Wohnen 2020“ verfasst haben, die Fehlleitung der Wohnbauförderung durch die Länder ausgemacht. „Die Verländerung dieser Förderung 1984 war ein Fehler. Die Länder machen mit den Geldern alles, nur keinen Wohnbau“, kritisierte Josef Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bau – Holz. So sei damit in Kärnten ein Fußballstadion oder in St. Anton ein Bahnhof gebaut worden. Das Burgenland und die Steiermark förderten damit den Einbau von Alarmanlagen. Wohnen müsse zum politischen Thema erhoben werden, das Strategiepapier soll dafür eine Grundlage bilden.